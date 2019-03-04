مقتل فلسطينيين وإصابة ثالث برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (د ب أ):

قتل فلسطينيان وأصيب ثالث برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، في رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن شابين قتلا وأصيب ثالث، بجروح بعد أن فتح جنود من الجيش الإسرائيلي النار عليهم قرب قرية كفر نعمة غرب رام الله، بزعم تعرض قوات من الجيش لعملية دهس.

ونقلت وكالة أنباء "معًا" المحلية عن مصادر فلسطينية القول إن ما جرى هو حادث سير وليس عملية دهس متعمدة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده تعرضوا لعملية دهس "تخريبية" خلال وقوفهم على جانب الطريق في مخرج القرية، ما أدى إلى إصابة ضابط بجروح خطيرة وجندي بجروح طفيفة.

وأوضح الجيش أن الجنود أطلقوا النار على المهاجمين وقتلوا اثنين منهم وأصابوا الثالث بجروح طفيفة.​