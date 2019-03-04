"إسلام" يطلب تطليق زوجته: "بتقولي يا ابن أمك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقام "إسلام م." دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في زنانيري يطلب فيها تطليق زوجته لما وقع عليه من ضرر، مبررًا: "بتكلمني بأسلوب وحش، وبتقولي انت ابن أمك".

كانت "صفاء س." بنت الجيران بالنسبة لـ"إسلام" مالك سنترال، وحلم أن يرتبط بها حتى نشأت قصة حب بينهما نظرًا لترددها عليها في السنترال، وتقدم إلى والدها لخطبتها، وبعد أسابيع قليلة انتقلا لعش الزوجية ولم تستمر سعادتهما سوى عامًا واحدًا.

قال الزوج في دعواه أمام المحكمة، إنه علِّم بعد الزواج أن "صفاء" شخصية متحكمة وعنيدة "ماشية على مزاجها حتى لو غلط.. وبتحب نفسها وأهلها أكتر مني"، مضيفًا أنه دائمًا ما أحس بفتور تجاهها بسبب تجاهلها له وسماعها لطلبات أسرتها.

"مش عاوز أدمر أسرتي".. يشكو "إسلام" حاله بأنه يعيش داخل منزله وحيدًا رغم وجود زوجته: "باكل وبغسل هدومي لوحدي" ورفضت طلب والدتي بتطليقها حفاظًا على الأسرة.

استدعى الزوج شقيقة زوجته الكبرى لتتحدث مع زوجته وتعيدها إلى سيرتها الأولى لكن الزوجة العشرينية تشاجرت مع شقيقتها وطردتها قائلةً: "ما تفكرش إني هسيب بيتي عشان حد أنت اللي هتخرج منه".

لجأ الزوج إلى حيلة أخرى للحصول على عطف زوجته فأحضر والدته للعيش معهم فترة، فأهانتها وطردتها خارج المنزل سبتها: "خد أمك يا ابن أمك وأمشي".

ولم تفلح محاولات والد الزوجة في إرجاعها عن معاملتها السيئة لزوجها، فلجأ إلى محكمة الأسرة يطلب تطليق زوجته في الدعوى رقم 3301 لسنة 2018، وما زالت منظورة أمام المحكمة.