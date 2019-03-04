حدث في مثل هذا اليوم March 4, 2019

أحداث سياسية وعامة 852 - دوق الكرواتين تريبمر الأول يصدر قانون مع مذكرة لاول مرة يُذكر فيها اسم الكروات في المصادر الكرواتية. 1152 - انتخاب فريدريك الأول ملكًا على الألمان. 1238 - نشوب معركة نهر الجلوس في الجزء الشمالي بما يُعرف في الوقت الحاضر ياروسلافل أوبلاست في روسيا بين جحافل المغول بقيادة باتو خان والروس تحت قيادة يوري الثاني من فلاديمير سوزدال خلال الغزو المغولي لروسيا. 1351 - راماثيبودي يصبح ملك سيام. 1386 - فلاديسلاف الثاني (يوغيلا) يتوج ملك بولندا. 1461 - الملك هنري السادس من "عائلة لانكستر" يسقط عن العرش على يد ابن عمه اليوركي الذي أصبح لاحقًا الملك إدوارد الرابع وذلك في حرب الوردتين. 1493 - المستكشف كريستوفر كولومبوس يصل إلى قارة أمريكا الشمالية. 1519 - المستكشف الإسباني هرنان كورتيس ينزل في الساحل المكسيكي. 1800 - إدخال تربية الغنم إلى أستراليا. 1880 - بدء ظهور أول صورة في الصحف. 2012 - إجراء الانتخابات الرئاسية في روسيا، وكانت نتيجتها فوز فلاديمير بوتين بالرئاسة. 2015 - الإعلان عن اكتشاف مجمع للمقابر يرجع للعصر الحديدي في مدينة لافو في إقليم الأوب في فرنسا. 2018 - فيلم شكل الماء يفوز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار التسعين. مواليد 1678 - أنطونيو فيفالدي، ملحن إيطالي. 1769 - محمد علي باشا، حاكم مصر ومؤسس الأسرة العلوية. 1886 - إبراهيم بور داوود، حقوقي، مترجم، لغوي، أكاديمي وشاعر إيراني. 1923 - باتريك مور، فلكي بريطاني. محمد الموجي، ملحن مصري. وفيات 1193 - صلاح الدين الأيوبي، سلطان أيوبي ومحرر القدس من يد الصليبيين. 1852 - نيقولاي غوغول، كاتب روسي. 1832 - جان فرانسوا شامبليون، عالم فرنسي قام بفك رموز الهيروغليفية. 1888 - أموس برنسون ألكوت، فيلسوف أمريكي. 1941 - لودنيج كويد، ناشط سلام ألماني حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1927. 1952 - تشارلز شرينغتون، طبيب بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1932. 1957 - العربي بن مهيدي، أحد قادة الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي. 1993 - نيقولاس ريدلي، سياسي بريطاني. 2009 - سلوى القطريب، مغنية وممثلة لبنانية. 2011 - سيمون فان دير مير، عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1984.

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