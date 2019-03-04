أميركا تدمج قنصليتها في القدس مع سفارتها في إسرائيل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 مارس 2019 08:51 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إن القنصلية الأميركية في القدس، التي تخدم الفلسطينيين، سوف تندمج مع السفارة الأميركية الجديدة في إسرائيل، الاثنين، في قرار أثار غضب القيادة الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، روبرت بالادينو، إن القرار جاء من أجل كفاءة العمل ولكي تكون هناك “استمرارية كاملة للنشاط الدبلوماسي والخدمات القنصلية الأميركية”.

وكان قرار إنشاء بعثة دبلوماسية واحدة في القدس أعلنه في أكتوبر/ تشرين الأول وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، وكان متوقعا على نطاق واسع في أوائل مارس آذار. وحدد إعلان وزارة الخارجية الموعد الرسمي للاندماج.

وأثارت عملية الدمج المرتقبة مخاوف الفلسطينيين من أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تقلل من شأن التعامل مع مخاوفهم في مدينة القدس المتنازع عليها، والتي تضم مواقع مقدسة في اليهودية والإسلام والمسيحية.

وكان ترمب قد أثار غضب العالم العربي وأجج قلقا دوليا عندما اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2017، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس في مايو/ أيار 2018.

وعلق الزعماء الفلسطينيون الاتصالات الدبلوماسية مع الإدارة الأميركية بعد نقل السفارة، وقاطعوا منذ ذلك الحين الجهود الأميركية الرامية لصياغة خطة سلام إسرائيلية فلسطينية طال انتظارها، واتهموا واشنطن بالانحياز لصالح إسرائيل.

والقنصلية العامة في القدس أكبر بعثة تخص الفلسطينيين الذين يسعون بدعم دولي واسع إلى أن تصبح القدس الشرقية عاصمة للدولة التي يريدون إقامتها في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

المصدر: واشنطن – رويترز