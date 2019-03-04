تشاد تغلق حدودها مع ليبيا عقب تسلل متمردين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 مارس 2019 08:51 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أغلقت تشاد، الأحد، إغلاق الحدود مع ليبيا، بعد شهر من دخول رتل من المتمردين إلى أراضيها من الجنوب الليبي، بحسب ما أكد وزير الأمن التشادي، محمد أبا علي صلاح.

وقال الوزير خلال زيارته شمال تشاد وفق التلفزيون الوطني: “اتّخذنا قرار إغلاق الحدود بين تشاد وليبيا اعتبارا من الآن وحتى إشعار آخر”.

وكانت نجامينا أعلنت مطلع عام 2017 إغلاق كامل الحدود مع ليبيا بطول 1400 كيلومتر لتعود وتقرر بعد بضعة أشهر إعادة فتحها جزئيا.

وأضاف الوزير، خلال زيارته كوري بوغودي، في شمال غرب تشاد، وهي المنطقة التي شهدت في الأشهر الأخيرة مواجهات بين عمال مناجم والجيش، أن “هذه المنطقة أصبحت ملتقى لأفراد العصابات والإرهابيين والمتمرّدين”.

وكوري بوغودي منطقة غنية بالذهب تقع في منطقة جبلية عند جانبي الحدود بين تشاد وليبيا وتستقطب عددا من التشاديين والأجانب.

وأوضح الوزير أن “كل من سيتواجد في هذا الموقع من كوري سيعتبر إرهابيا”، معلنا “نزع السلاح من الشعب ومنع التنقيب عن الذهب رسميا”.

وشمال تشاد على ارتباط وثيق بالجنوب الليبي الذي تمر عبره غالبية الإمدادات الغذائية.

وهذه المنطقة من الساحل صحراوية وقليلة السكان وقد تمركزت فيها مجموعات تشادية متمردة.

ونهاية كانون الثاني/يناير دخل متمردون تشاديون من ليبيا إلى شمال شرق تشاد. وقد أوقفت ضربات فرنسية تقدّمهم.

والحدود بين السودان وتشاد وليبيا والنيجر مليئة بالثغرات وتشهد عمليات تهريب على نطاق واسع.

المصدر: نجامينا – فرانس برس