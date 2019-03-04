كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي يوزع أغذية على أهالي الوضيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مديرية الوضيع بمحافظة أبين توزيع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 150 سلة غذائية على معلمي وطلاب المديرية.

وجاء توزيع تللك المساعدات في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات ودورها الإنساني في مساعدة الشعب اليمني.

وحضر عملية التوزيع مدير عام مديرية الوضيع قاسم محمد عبادي، وناصر مضوج البطاني مدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية، وممثلي فريق الهلال الأحمر الاماراتي بمحافظة أبين.

واستهدفت عملية التوزيع عدد 750 فرداً من المعلمين والتربويين بالمديرية؛ وذلك لسد الفجوة الغذائية لدى هذه الأسر التي تعاني من الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 500 حقيبة مدرسية بمستلزماتها على طلاب وطالبات مجمع عزان التربوي بمحافظة أبين.

وعبر المستفيدون عن سعادتهم بهذه الحملة الإغاثية التي يقوم بها الهلال الأحمر الإماراتي مع العام الجديد والتي ستخفف من معاناتهم.

وقدم المستفيدون شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على ما تقدمه من مساعدات إنسانية ضرورية ترفع عن كاهلهم أعباء الحياة المعيشية اليومية الصعبة.