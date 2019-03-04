انت الان تتابع تفاصيل خبر واشنطن بوست: فيتو أمريكي على عودة نظام الأسد لجامعة الدول العربية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 4 مارس 2019 08:31 صباحاً - قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن هناك رغبة من بعض الأطراف العربية من أجل عودة نظام بشار الأسد إلى جامعة الدول العربية، بعد أن نجح نظامه في التغلب على تحديات الهرب الأهلية، غير أن هناك فيتو أمريكي على هذا الأمر.

وتابعت الصحيفة أن دولاً عربية ومنها الإمارات سارعت من أجل الدفع بعودة نظام الأسد للعودة إلى جامعة الدول العربية من خلال إعادة افتتاح سفارتها في دمشق نهاية العام الماضي، لكن إدارة دونالد ترامب ضغطت على حلفائها للتراجع محذرة من أن أي خطوات للمشاركة بإعادة إعمار سوريا من شأنها أن تؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية، حيث تسعى إدارة ترامب للضغط على نظام دمشق من أجل القبول بإصلاحات سياسية.

وتضيف واشنطن بوست أن العديد من الدول العربية لا ترغب بإعادة تأهيل نظام الأسد ما دام ملتزماً بتحالف طويل مع إيران، التي اكتسبت نفوذاً في سوريا من خلاله لكسب الحرب.

موقف الولايات المتحدة من دور إيران هو ممارسة الضغط من أجل مزيد من العزلة السياسية، بحسب ما تنقله الصحيفة عن أحد كبار المسؤولين الأمريكيين الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، مؤكداً أن الولايات المتحدة ترغب بخروج كافة القوات التي يقودها الإيرانيون من سوريا.

من جهتها، تضغط روسيا على الدول العربية لحثها على بناء جسور جديدة مع نظام دمشق، بحسب دبلوماسيين، مؤكدين أن موسكو تحاول إقناع الحكومات العربية بالعودة إلى دمشق من أجل الحد من نفوذ إيران.

يأمل نظام دمشق أن تسهم الدول العربية بتحمل التكاليف الباهظة لإعادة الإعمار التي تصل تكلفتها إلى 400 مليار دولار لإعادة بناء البلاد بعد الحرب.

سالم زهران، المستشار السياسي المقرب من نظام دمشق قال للصحيفة الأمريكية إن "دولاً عربية تصطف من أجل المشاركة في إعادة إعمار سوريا"، الأمر الذي يسمح لنظام الأسد باختيار أفضل تلك العروض.

لقد راقبت الحكومات العربية بمزيد من الخوف، "التغلغل الإيراني التركي في سوريا في ظل غيابهم"، مما تركهم بلا نفوذ في قلب العالم العربي، فلقد تم طرد سوريا من الجامعة العربية في العام الأول للثورة، والآن يتم تقرير مستقبل سوريا من خلال عملية السلام التي تقودها روسيا وتشكل تركيا وإيران.

ومن المتوقع أن يتم إثارة عودة سوريا للجامعة العربية في القمة العربية التي ستعقد في تونس هذا الشهر، حيث ترغب العديد من الدول بما فيها تونس ومعها العراق، بإعادة سوريا للجامعة العربية، لكن مسؤولين عرب يقولون إنه لا يوجد اتفاق على مثل هذه الخطوة.

ووفقاً لذلك، تقول واشنطن بوست إن هناك تحفظ مصري سعودي على عودة نظام الأسد للجامعة العربية، وبالتالي فإن تحركات دول خليجية أخرى لن تكون حاسمة للسماح بعودة نظام الأسد للجامعة العربية.

يقول حسن حسن، من معهد التحرير، إن زيارة بشار الأسد لطهران الأسبوع الماضي، وهي الأولى له لإيران منذ اندلاع الثورة، "قوضت الادعاءات القائلة بأنه يمكن إغراء الأسد للخروج من الحضن الإيراني من خلال إعادة الجسور مع نظامه (..) كانت هناك رغبة في التسوية مع الأسد، ولكن زيارته لطهران وضعت فرامل لهذه الرغبة".