شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار يضرب "ألاباما" الأمريكية ويوقع 23 قتيلاً والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الأمريكية أن 23 شخصًا على الأقل سقطوا، جراء إعصار عنيف ضرب ولاية ألاباما الأمريكية.

وضرب إعصاران على الأقل مقاطعة "لي" الواقعة على الحدود مع ولاية جورجيا، حسبما أفادت مصادر إعلامية محلية، اليوم الاثنين.

وقال مسؤول الأمن في المقاطعة: "إن هناك أشخاصًا كثيرين في عداد المفقودين، فيما أُدخل آخرون إلى المستشفيات، وأصيب بعضهم بجروح خطيرة".