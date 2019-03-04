مصرع 14 شخصاً جراء إعصار ضرب ولاية أميركية

أفادت وسائل إعلام أميركية، بأن 14 شخصا على الأقلّ لقوا مصرعهم جرّاء أعاصير ضربت ولاية ألاباما في جنوب شرق الولايات المتّحدة.
وضرب إعصاران على الأقلّ مقاطعة لي الواقعة على الحدود مع ولاية جورجيا، بحسب ما نقلت شبكتا "إن بي سي" و"آي بي سي" عن مسؤول محلي.
وقال جاي جونز شريف مقاطعة لي الواقعة في شرق ألاباما على الحدود مع ولاية جورجيا "حتّى الآن، لدينا 14 حالة وفاة مؤكّدة"، وفقاً لـ"سكاي نيوز عربية".
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