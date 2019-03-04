ترامب يكشف سبب استعجاله في إنهاء قمته مع كيم

الخليج 365/ بغدادكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، سبب استعجاله في إنهاء قمته مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، التي عُقدت في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وكتب ترامب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقاً لـ"روسيا اليوم"، أنه "عندما يستجوب الديمقراطيون في جلسات استماع عامة شخصا كاذبا مدانا ومحتالا، وفي نفس الوقت الذي تعقد فيه قمة نووية مهمة جدا مع كوريا الشمالية، فإنه شيء جديد في السياسة الأمريكية، وبالطبع سيكون سببا في إنهاء المفاوضات... يا للعار".



وكان البيت الأبيض أعلن، الخميس (28 شباط 2019)، عن عدم التوصل إلى اتفاق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال قمة هانوي في فيتنام.