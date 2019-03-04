اعتقال 24 شخصاً يشتبه بانتمائهم لـ"داعش" في تركيا

الخليج 365/ بغدادألقت قوات الأمن التركية، القبض على 24 شخصا يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" في ولاية صامسون شمالي البلاد.

وقالت مصادر أمنية، بحسب "روسيا اليوم"، إن قوات مكافحة الإرهاب، نفذت عملية في منطقتي "إلك أدم" و"تكه كوي"، في إطار العمليات التي تستهدف التنظيم وعناصره.

وأضافت أن العملية أسفرت عن القبض على 24 مواطنا أجنبيا يشتبه في انتمائهم لـ"داعش".

