الإخوان.. استغلال الأحداث الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية

" frameborder="0"> " frameborder="0"> القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية في استغلال الحوادث الإنسانية التي تصيب مصر، لتسيسها في تنفيذ أجندتها التخريبية الهادفة لإثارة البلبلة في الشارع المصري والعودة لتصدر المشهد السياسي في البلاد، وكيف يرفض الشارع المصري بشكل دائم ذلك الاستغلال الإخونجي ويفشل تلك الدعوات؟

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