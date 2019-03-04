سيول وثلوج تضرب إيران.. وسقوط قتلى ومصابين

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أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الأحد، مقتل خمسة أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء موجة من الطقس البارد، ضربت عددا من المحافظات الإيرانية. ونقلت وكالة "فارس" الرسمية الإيرانية، اليوم الأحد، عن المنظمة الوطنية للإغاثة والإنقاذ أن الضحايا سقطوا جراء موجة السيول والثلوج التي تجتاح 25 محافظة إيرانية. وأضافت المنظمة الوطنية، أن الإغاثة شملت أكثر من 19700 شخص في 220 مدينة وقرية ومنطقة جبلية. وتشهد العديد من المدن الإيرانية، موجة من الطقس البارد، منذ أربعة أيام.

وعلى النقيض تماما، شب 25 حريقا في أنحاء متفرقة من ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم الأحد، وسط موجة حارة قياسية جعلت مارس الجاري الأكثر حرارة في الثلث الجنوبي من البلاد منذ بداية تسجيل البيانات. وتسببت موجة حارة شديدة بدأت قبل أربعة أيام في نشوب حرائق بأنحاء مختلفة من جنوب ولايات أستراليا الغربية،