سيارة تدهس جنودا اسرائيليين بالضفة وإطلاق النار على المهاجمين

جدة - عمرو شويل الضفة الغربية -الخليج 365:

قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيين مشتبها بهم دهسوا بسيارتهم عددا من الجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة اليوم الاثنين وإن القوات أطلقت النار على المهاجمين الثلاثة.

وأضاف الجيش في بيان أن اثنين من المهاجمين تم تحييدهم بعد أن “دهسوا عددا من الجنود” وأن ثالثا أصيب إصابة طفيفة. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن اثنين من المهاجمين قتلا.

ولم يعلق الجيش على حالة الجنود الذين دهستهم السيارة على بعد نحو عشرة كيلومترات إلى الشمال الغربي من مدينة رام الله الفلسطينية.

ونفذ فلسطينيون موجة من هجمات الدهس بالسيارات في أواخر 2015 وفي 2016 لكن وتيرة مثل هذه الهجمات انخفضت منذ ذلك الحين.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب عام 1967. ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة هناك وفي قطاع غزة، الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وعاصمتها القدس الشرقية. وانهارت محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية في عام 2014.