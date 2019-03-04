فرماجو يرتمي في أحضان الحمدين ويترك الصومال مرتعا لإرهاب قطر

مع تجاهل المجتمع الدولي وغضه الطرف عن الروابط الغامضة القائمة بين النظام القطري والحكومة الموالية لها في مقديشو، يتواصل تدفق الإمدادات القطرية من الأسلحة والأموال على حكومة فرماجو، من أجل أهداف خفية قد تؤدي إلى انفجار الوضع الأمني في الصومال مجددا، وفقا لقطر يلكيس.

ففي زيارة هي الثالثة التي يقوم بها لقطر منذ انتخابه في فبراير عام 2017 ، بدأ الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، زيارة دوحة الخراب وكان في استقباله الأمير الصغير تميم بن حمد، في الديوان الأميري، بزعم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين.

زيارة الرئيس الصومالي فرماجو تمت بتنسيق مسبق من قبل فهد ياسين نائب رئيس جهاز الاستخبارات الصومالي وعميل قطر في مقديشو، وأحد أذرع تنظيم الحمدين الإرهابي في الصومال، فهذه الزيارة رغم أن أبواق الحمدين تروج لها وكأنها روتينية جدا، إلا أن مراقبون أكدوا أنها تعزز التكهنات حول وجود أهداف خفية، تسعى الدوحة إلى تحقيقها.

الزيارة تؤكد فشل الرئيس فرماجو في توجيه السياسة الصومالية بعيدا عن الحلف القطري التركي الإرهابي ومواصلة اعتماده على الدوحة لضمان بقائه في سدة الحكم، حيث لم تحمل جديدا سوى تأكيد خروقاته وانتهاكاته لكل الأواصر والعلاقات التاريخية الراسخة للصومال مع كل من السعودية والإمارات وإعلان وقوفه خلف الحلف القطري التركي.

ويسعى تنظيم الحمدين بكل السبل للسيطرة على مفاصل الصومال، واستغلال انبطاح رئيسها فرماجو لتحقيق مخططه التخريبي في القارة الإفريقية وتحويل مقديشو إلى مركز لوجيستي لنشر التطرف بالقارة السمراء، إذ تجاهلت عصابة الدوحة مؤخرا الحظر الدولي المفروض على تسليح الجيش في الصومال، وسلمت الجيش الصومالي 68 مدرعة.

ففي 15 يناير الماضي، وصل وفد عسكري يترأسه محمود الغزالي إلى العاصمة مقديشو، بهدف تسليم القوات المسلحة القطرية 68 آلية مدرعة للجيش الصومالي، ومناقشة دعم تدريب القوات الصومالية، كما وصلت الآليات العسكرية إلى الصومال بتاريخ 17 يناير 2019، حيث حضر حفل التسليم كل من وزير الدفاع الصومالي حسن علي محمد، وقائد الجيش اللواء طاهر آدم علمي.

وفق تقارير عسكرية، تعتبر الآليات المقدمة من قطر "تركية الصنع" وهي قديمة ومستعملة من قبل القوات القطرية والتركية المتمركزة في قاعدة الريان بقطر، كما تعتبر غير صالحة لتأدية المهام الأمنية المطلوبة.

ويتزامن الدعم القطري مع استمرار عقوبات حظر السلاح التي فرضتها الأمم المتحدة على الصومال في عام 1992، كما لا توجد اتفاقية تعاون عسكري بين البلدين مصادق عليها من قبل البرلمان الصومالي.

هذا الطموح القطري في السيطرة على الصومال، يقابله ارتماء فرماجو في أحضان الحمدين، مما يسهل من تنفيذ أجندتها المشبوهة في بلاده، حيث سافر إلى الدوحة؛ بحثا عن الدعم المادي لإنقاذ ميزانيته المنهارة وتحقيق رغبته في تأسيس حزب سياسي جديد يخوض به الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل.

ورغم إعلان قطر أن تسلم المدرعات القديمة تهدف إلى استقرار مؤسسات الدولة ومواجهة الجماعات المسلحة، لكن هناك أهداف خفية وراء هذا السخاء القطري، يتمثل في تسليح قوات خاصة لتأمين العاصمة مقديشو والتي تحمل اسم قوات "الدفاع الشعبي"، والمعنية بالقيام بمهمات أمنية مشبوهة تستهدف المعارضين للحكومة الصومالية "أكثر من استهدفها لحركة الشباب"، حيث تمول قطر تلك القوات عن طريق نائب مدير جهاز المخابرات الصومالي "فهد ياسين".

كما تسعى عصابة الدوحة في الخفاء إلى تأمين حليفها رئيس الصومال "محمد عبدالله فرماجو" والقيادات المقربة من قطر، تخوفا من هجمات محتملة ضدهم في الآونة الأخيرة.

ويأمل تميم العار وسيده سلطان الأوهام التركي إدوغان زيادة السيطرة القطرية والتركية على القطاع الأمني في الصومال، ومحاولة التسريع في انسحاب قوات الاتحاد الإفريقي "أميصوم" من الصومال، والتمويه بجاهزية القوات الصومالية لاستلام مهام الأمن.

تنظيم الحمدين عمل أيضا من خلال منحة المدرعات العسكرية إلى تسهيل حصول قطر على معسكر قديم للجيش الصومالي يقع في شمال مقديشو لبنائه كقاعدة عسكرية، حيث اتفق تميم مع سيده التركي إردوغان على أن تقوم شركة تشييد ومقاولات عسكرية تركية "بيتزان" ببناء القاعدة.

على الجانب الآخر، يعمل أمير الإرهاب تميم بن حمد على تفعيل الرشاوى لنظام فرماجو للتأكيد على تبعيته للدوحة وغض الطرف عن أعماله التخريبية في البلد الإفريقي، حيث أعلن تميم عن دعم موازنة الحكومة الصومالية للعام الحالي 2019 بمبلغ 73 مليون ريال قطري.

ويبدو أن قطر بهذه الخطوة المشبوهة تسعى للسيطرة على الجيش الصومالي كجزء من استراتيجيتها لتحويل البلد الإفريقي مرتعًا للجماعات المتطرفة، لذلك بدأت بالسيطرة على جهاز الأمن والمخابرات الصومالي تمهيدًا لتلك الخطوة القذرة.

كما يسعى المخطط القطري إلى خلق جيش صومالي موازٍ يعمل لصالح حماية عرش الإرهاب القطري، مضيفاً أن الدوحة تسعى أيضا للسيطرة على السواحل الصومالية وبناء قواعد بحرية لبيع وتهريب السلاح إلى الجماعات الإرهابية، مثل حركة الشباب ومنها إلى أفريقيا.

فالمساعدات والمنح العسكرية القطرية هي مجرد غطاء لإخفاء استراتيجية الدوحة الخفية، التي تتمثل في نشر الإرهاب في الصومال، وإفشال أي جهود دولية لمساعدة البلاد.

وتزامنا مع زيارة فرماجو، شهد الصومال خلال الأسبوع الماضي، سلسلة انفجارات جديدة، حيث نفذت حركة الشباب الإرهابية، مساء أمس الخميس، تفجيرا انتحاريا في العاصمة مقديشو، أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 20 آخرين، وتدمير عدة مبانٍ في أكثر الشوارع ازدحاما بالمدينة.

كما شهد الصومال أيضا، خلال الأسبوع الماضي، بوادر أزمة جديدة بدأت تلوح في الأفق بين الرئيس الصومالي ومكتب البعثة الأممية في مقديشو، رغم أن أزمة طرد المبعوث الأممي نيكولاس هاميسوم من البلاد لم تنتهِ تبعاتها.

ممارسات حكومة فرماجو مع الأمم المتحدة وعرقلتها لجهودها الإنسانية في الصومال قد تؤدي إلى تقليص الدعم الإنساني وهو ما سيتضرر منه الشعب الصومالي، ما يفتح الباب أمام المنظمات القطرية لتحل محل الأمم المتحدة، ويعزز تواجدها لتنفيذ ونشر أجندة الحلف القطري التركي.