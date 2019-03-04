شكرا لقرائتكم الباغوز.. دروع داعش البشرية تؤخر الحسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت قوات سوريا الديمقراطية فجر الاثنين أنها أبطأت وتيرة المعركة التي تشنها على الباغوز، المعقل الأخير لداعش في محافظة دير الزور، شرق سوريا.

وقال مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية على حسابه على تويتر إن القوات أبطأت المعركة قليلاً، بسبب اتخاذ عناصر داعش لبعض المدنيين المحتجزين في الباغوز كدروع بشرية.

إلى ذلك، أكد أن المعركة ستحسم قريباً .

من جهته، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلاً عن مصادر موثوقة أن عملية التقدم نحو آخر أحياء الباغوز تجري ببطء نتيجة المخاوف من قبل قوات سوريا الديمقراطية من استخدام التنظيم لشبكة الأنفاق في منطقة مزارع الباغوز سواء بعمليات التنقل التي يجريها من تبقى من مقاتلي التنظيم وقادته، أو من خلال تفجير الألغام المزروعة بكثافة في محيط منطقة تحصن التنظيم الذي يعمد للتواري نهاراً والهجوم ليلاً مستغلاً الظلام.

وأضاف المرصد أن عملية التمشيط وإزالة الألغام تتواصل في مناطق التقدم من قبل قوات سوريا الديمقراطية.