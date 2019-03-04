من هو زوج عروس تنظيم الدولة الإسلامية الذي يريد اصطحابها معه لهولندا؟

دبي - بواسطة محمد فارس © BBC ياغو ريديك زوج شميمة بيغوم

قال ياغو ريديك، زوج البريطانية شميمة بيغوم المعروفة بعروس تنظيم الدولة الإسلامية، إنه يريد أن تعود زوجته معه إلى هولندا. فمن هو ياغو ريديك؟

ولد ياغو ريديك ونشأ في ضاحية راقية بمدينة أرنهم في هولندا، لكنه تخلى عن كل شيء من أجل الالتحاق بالتنظيم المتشدد.

وغادر ريديك إلى سوريا في أكتوبر/تشرين أول عام 2014 وكان عمره حينئذ 27 عاما.

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واعترف ريديك، 27 سنة، لبي بي سي بأنه قاتل في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية، لكنه أكد أنه الآن يرد العودة إلى بلاده مع زوجته لتربية طفلهم هناك.

وتزوج ريديك عندما كان عمره 23 عاما شميمة بيغوم بعد 10 أيام من وصولها إلى سوريا عام 2015.

ويقول عنه جيرانه في أرنهم إنه نشأ في عائلة من الطبقة المتوسطة قبل أن يعتنق الإسلام وينضم لتنظيم الدولة.

ويظهر ياغو في صور قديمة مراهقا مرحا يبتسم ويقود دراجة نارية، ويبدو من الصورة أنه بدأ بتربية ذقنه.

ويصفه باتريك، أحد أصدقاء الطفولة بأنه شخص هادئ، وقد صدم من مغادرته ويرى أن هناك ضرورة لإرجاعه إلى الوطن وسجنه مدى الحياة.

لكن لن يترك ممثلو العدالة الهولنديون شيئا للصدفة.

ويقول منسق الشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب في هولندا "ما تقرر دول أخرى في الاتحاد الأوروبي فعله هو من شأنها لكن هولندا ليست ملزمة باتباعها".

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ويعتقد أحمد مركوش عمدة أرنهم أن هناك ضرورة لإعادة ريديك إلى هولندا وتقديمه للعدالة. "سنستمر في إرشاده ومراقبته"، كما قال لصحيفة محلية.

لكن مركوش لا يريد أن تأتي شميمة أيضا ، ويقول "لن يكون لك حق بالإقامة بعد ارتكابك جرائم إرهابية".

© BBC شميمة بيغوم

المرة الأخيرة

وفي لقاء لها مع صحيفة التايمز في 15 فبراير/شباط الماضي قالت بيغوم إنها رأت زوجها لآخر مرة عندما فرا من قرية باغوز معقل التنظيم الأخير في بداية فبراير/شباط.

وقد استسلم لمجموعة من مقاتلي جبهة قوات سوريا الديمقراطية.

وقد نقلت بيغوم إلى مخيم الهول للاجئين في حين نقل ريديك إلى معسكر آخر.

وقد أنجب الزوجان ثلاثة أطفال توفي اثنان منهما جراء المرض وسوء التغذية.

هل يمكن أن يسجن ريديك؟

يشتبه في أن ريديك قد تورط في مؤامرة إرهابية في مسقط رأسه حيث كان على اتصال بسبعة أشخاص يعتقد أنهم خططوا لهجوم إرهابي على مهرجان للروك في أرنهم.

وكان الأمن قد اخترق الخلية الإرهابية وأمدهم بسلاح فاسد مما مكن الشرطة من السيطرة على الموقف واعتقالهم.

وفي صيف 2018 أدين غيابيا بعضوية جماعة إرهابية مما يعني أنه سيواجه 6 سنوات في السجن.

وذكرت تقارير أن طالب لجوء سوري في هولندا أبلغ الشرطة الهولندية أن ريديك يستخدم كنية أبو ثريا وهو الذراع اليمنى لعضو بارز في التنظيم في العراق.

ويتعارض ذلك مع ما قالته بيغوم للتايمز من أن التنظيم قد عذب زوجها للاشتباه في كونه جاسوسا قبل فرارهما.

هل يمكن أن تأخذ أسرته الطفل؟

لم يتضح إذا ما كانت أسرة ريديك في هولندا ستعتني بالصغير حيث رفضت الحكومة الهولندية منح بيغوم جنسيتها. © Getty Images معسكر الحول للاجئين

وتصر شميمة بيغوم على رفض الانفصال عن طفلها.

وقد رفضت الحكومتان البريطانية والبنغلاديشية، بنغلاديش البلد الأصلي لوالدي بيغوم، استقبالها.

ورغم ذلك رجح وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد أحقية الطفل في الجنسية البريطانية.

وباتت شميمة بيغوم حاليا بدون جنسية، كما أصبح مستقبلها وطفلها مجهولا.