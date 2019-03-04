8 مبادئ أساسية أقرها البرلمان لتشجيع الاستثمار فى مصر.. تعرف عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت المادة الثانية من قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017 ،عدد من المبادىء التى تحكم الاستثمار فى مصر بهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد وزيادة معدلات الانتاج المحلي وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على أن تعمل جميع أجهزة الدولة المختصة علي جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. وفيما يلى 8 مبادىء أساسية تحكم الاستثمار فى مصر: 1- المساواة فى الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس. 2- دعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين. 3- مراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة. 4- حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك. 5- اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح. 6- العمل على استقرار السياسيات الإستثمارية وثابتها. 7- سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة. 8- حق الدولة فى الحفاظ على الأمن القومى والمصلحة العامة.

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