ماريو عون: اذا لم نقم بإصلاحات ملموسة فلن نستفيد من المساعدات الدولية

رأى الوزير السابق ماريو عون أن "هذه المرحلة ليست مثل المراحل السابقة حيث أنه يوجد جدية أكثر، كما أن الوضع الاقتصادي سيء جدا وهذا سيؤدي الى كارثة اقتصادية تطال الجميع"، مشيرا الى أنه "على هذا الاساس نقول أن هناك جدية أكثر".

ولفت عون في حديث اذاعي الى "أننا تحت المراقبة واذا لم نقم بإصلاحات ملموسة فلن نستفيد من المساعدات الدولية التي ستقدم لنا لذلك هناك جدية"، متمنيا أن "نصل الى نتائج حول الإتفاقات السياسية التي هي ضرورية جدا للوصول الى اهدافنا".