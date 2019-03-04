حنكش: يجب ان تكون حملة مكافحة الفساد شاملة وغير استنسابية

أكد عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش أن "حملة مكافحة الفساد يجب ان تكون شاملة غير استنسابية ويجب ان يقوم بها مجلس النواب لا الاحزاب"، مشيرا الى ان "معارضة الكتائب اثبتت صوابيتها في المرحلة السابقة في معظم الملفات ولا سيما ملف الكهرباء والملف البيئي".

وفي حديث اذاعي علق حنكش على امكانية اعادة الدرجات الست معتبرا ان "هناك تخبط ونهج متبع منذ زمن بالقيام بالامر والرجوع عنه لاحقا ولكن خزينة الدولة تتطلب منا التقشف".