اشارت مصادر مطلعة لصحيفة "الجمهورية" الى انّ "الموعد النهائي لزيارة رئيس الجمهورية لروسيا لم يحدد بعد، واحتمال أن يكون 26 الجاري ما زال موعداً مقترحاً. علماً انّ مواعيد زيارات خارجية لرئيس الجمهورية هذا الشهر لم تحدد بعد سوى في 30 منه، حيث ستنعقد القمة العربية الدورية السنوية في تونس".

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للجمهورية: الموعد النهائي لزيارة عون لروسيا لم يحدد بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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