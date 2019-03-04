بوصعب: التصور للمرشحين للتعيين أعضاء في المجلس العسكري بات جاهزا

اشار وزير الدفاع الياس بوصعب لـ"اللواء" الى ان التصور للمرشحين للتعيين أعضاء في المجلس العسكري بات جاهزا لديه، انما تحتاج الى الحوار والتوثيق مع المعنيين، رافضا الكشف عن الاسماء التي سيطرحها.

واوضح بوصعب انه على تواصل مع عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل ابو فاعور (صلة الوصل مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط) للتفاهم على اسم رئيس الاركان من بين اسمي عميدين درزيين مقترحين (امين العُرم وغازي عامر).