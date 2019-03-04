ارتفاع حصيلة ضحايا الاعصار في ألاباما إلى 22 قتيلاً

نقلت قناة "دبليو آر ايه ال-تي في" المحلية التابعة لشبكة "ان بي سي" الأميركية عن رئيس شرطة منطقة لي، جاي جونز "إرتفاع حصيلة ضحايا الاعصار في ألاباما إلى 22 قتيلاً"، مضيفا: "للأسف أعتقد أن هذا العدد سيرتفع".

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