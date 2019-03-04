قُتل 14 شخصًا على الأقلّ الحد جرّاء إعصار ضرب ولاية ألاباما في جنوب شرق الولايات المتّحدة مخلّفًا أضرارًا كارثيّة.
وأعلن مسؤول مقاطعة لي الواقعة في شرق ألاباما جاي جونز شريف أن "حتّى الآن، لدينا 14 حالة وفاة مؤكّدة وهناك أشخاصًا كثيرين في عداد المفقودين، فيما أُدخل آخرون إلى المستشفيات وقد أصيب بعضهم بـ"جروح خطيرة".
وأشار إلى أنّ الإعصار قطع كيلومترات عدّة، متسبّبًا بدمار "كارثي" على طول مساره.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط 14 قتيلاً على الأقلّ جراء إعصار ضرب ولاية ألاباما بأميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.