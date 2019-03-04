سقوط 14 قتيلاً على الأقلّ جراء إعصار ضرب ولاية ألاباما بأميركا

قُتل 14 شخصًا على الأقلّ الحد جرّاء إعصار ضرب ولاية ألاباما في جنوب شرق الولايات المتّحدة مخلّفًا أضرارًا كارثيّة.

وأعلن مسؤول مقاطعة لي الواقعة في شرق ألاباما جاي جونز شريف أن "حتّى الآن، لدينا 14 حالة وفاة مؤكّدة وهناك أشخاصًا كثيرين في عداد المفقودين، فيما أُدخل آخرون إلى المستشفيات وقد أصيب بعضهم بـ"جروح خطيرة".

وأشار إلى أنّ الإعصار قطع كيلومترات عدّة، متسبّبًا بدمار "كارثي" على طول مساره.