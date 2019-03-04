غوايدو يحذر من أن محاولة خطفه ستكون واحدة من "آخر أخطاء" مادورو

حذّر المعارض الفنزويلي خوان غوايدو الذي يستعدّ للعودة إلى كاراكاس بعد جولة مصغّرة له في أميركا الجنوبيّة، من أنّه إذا حاول نظام الرئيس نيكولاس مادورو خطفه فإنّ هذا سيكون واحدًا من الأخطاء الأخيرة لهذا النظام.

ولفت غوايدو الى ان "محاولة خطفي ستكون بلا أدنى شكّ واحدةً من الأخطاء الأخيرة التي قد يرتكبها نظام مادورو".