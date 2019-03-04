"كنا بنلعب pubg وشتمني".. تفاصيل اتهام طفل مصري بطعن زميله في الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

قالت جريدة القبس الكويتية، إن التحقيقات تتواصل مع طفل مصري الجنسية، متهم بقتل زميله المصري الجنسية أيضًا، أمس الأحد، وطعنه عدة مرات بـ"سكين" أودت بحياته.

وبحسب التحقيقات فأن الواقعة كانت بسبب مشادة بين الاثنين، بسبب اختلافهما على لعبة "PUBG"، تحولت إلى مشاجرة سب فيها المجني عليه المتهم، وطعنه في شرفه، بحسب اعترافات المتهم، ما دفعه إلى التربص بالمجني عليه، واستدراجه بحجة التفاهم معه، وباغته بطعنات قاتلة أودت بحياته على الفور.

وقال المتهم، بحسب الصحيفة، في اعترافاته، إن المجني عليه سبه بأمه وأهله، وطعنه في شرفه، بحسب ما أفاد في التحقيقات.

وقالت الصحيفة إن المباحث الجنائية ألقت القبض على المتهم وهو يبلغ من العمر 14 سنة، بينما يبلغ المجني عليه 15 سنة، متهمة إياه بتوجيه عدة طعنات نافذة قاتلة استقرت في قلب المجني عليه، وأودت بحياته على الفور.

وأكدت الصحيفة أن غرفة عمليات الداخلية تلقت بلاغًا يفيد بتعرض "حدث" مصري الجنسية للطعن أمام إحدى البنايات في منطقة خيطان، وحالته حرجة للغاية، فتوجه على الفور رجال النجدة، والأمن العام، والمباحث، والطوارئ الطبية إلى الموقع.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد توقيع الكشف الطبي المبدئي عليه تبين أنه فارق الحياة، وجرى استدعاء رجال الأدلة الجنائية، ونقلت الجثة إلى الطب الشرعي.

من ناحية أخرى، قالت صحيفة الراي الكويتية، إن الدافع وراء الجريمة مشادة حدثت بين الطفلين بسبب لعبة "PUBG"، موضحة أن الاثنين اختلفا بسبب اللعبة، وتحول الأمر إلى مشاجرة أهان فيها الضحية، والدة المتهم، ما دفع الأخير إلى شراء سكين من محل مجاور لمحل سكنهما، واستدرج الضحية وطعنه طعنات قاتلة.