إخلاء سبيل شاب مصري متهم بابتزاز سيدة سعودية من خلال "فيس بوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - (الخليج 365):

اتهمت سيدة تحمل الجنسية السعودية، طباخًا مصريًا مقيم في إحدى القرى التابعة لمركز سمسطا غرب محافظة بني سويف، أمس الأحد، بابتزازها ماليًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، للحصول منها على مبالغ مالية.

وتلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمسطا يفيد بتلقيه بلاغًا من "ط. م." 27 سنة، محامي بقسم الشؤون القانونية في السفارة السعودية، و"م. ح." 30 سنة، سعودي الجنسية، وموظف في السفارة السعودية، بتضررهما من "ع. ع." 32 سنة، طباخ، ومقيم في إحدى قرى مازورة، بمركز سمسطا، بابتزاز ربة منزل سعودية الجنسية "ل. ن." 39 سنة، مقيمة في الرياض العاصمة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والحصول منها على مبالغ مالية.

وتبين من أقوال المتهم عقب استدعائه، أنه تعرف على الشاكية أثناء عمله في مركز تجميل بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، واستمر تواصله معها هاتفيًا عقب تركه لعمله عام 2016 وعودته للأراضي المصرية، لافتًا إلى أنها أرسلت له مبالغ مالية له بمحض إرادتها، بحسب ما قال.

وتحرر محضر بالواقعة رقم 465 إداري مركز شرطة سمسطا، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بإخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوب على ذمة قضية أخرى.