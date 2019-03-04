جوايدو: محاولة خطفي ستكون واحدة من الأخطاء الأخيرة لنظام مادورو

حذّر زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، الذي يستعدّ للعودة، اليوم الإثنين إلى كاراكاس، بعد جولة مصغّرة له في أميركا الجنوبيّة، ليل الأحد من أنّه إذا حاول نظام الرئيس نيكولاس مادورو خطفه "فإنّ هذا سيكون واحداً من الأخطاء الأخيرة" لهذا النظام.

وقال جوايدو الذي اعترفت به نحو 50 دولة رئيساً بالوكالة لفنزويلا، في كلمة وجّهها إلى مؤيّديه عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إن محاولة خطفي ستكون بلا أدنى شك واحدةً من الأخطاء الأخيرة التي قد يرتكبها" نظام مادورو.

ودعا جوايدو إلى تظاهرات حاشدة اليوم الإثنين ضدّ مادورو، وكتب في رسالة الأحد عبر تويتر "أعلن عودتي إلى البلاد. أدعو الشعب الفنزويلي إلى التجمّع في كلّ أنحاء فنزويلا اليوم (الإثنين) الساعة 11:00 (15:00 ت غ)".

وفي رسالته عبر تويتر، دعا جوايدو مناصريه إلى ترقّب الرسائل من أجل معرفة أين ستُنظّم تظاهرات الإثنين. وقال جوايدو "هيّا يا فنزويلا".

ويريد جوايدو إطاحة مادورو وتأليف حكومة انتقاليّة لإجراء انتخابات مبكرة.