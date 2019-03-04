حالة الطقس: ماطر ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو اليوم، الإثنين، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

تكون الاجواء، الليلة المقبلة، غائمة جزئياً إلى غائمة وباردة إلى شديدة البرودة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً إلى شديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يكون الجو بعد غد، الأربعاء، غائماً جزئياً وبارداً إلى شديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.