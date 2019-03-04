القدس - بواسطة محمد عز العرب - استشهد فلسطينيان وأصيب ثالث فجر اليوم، الإثنين، بادعاء دهس اثنين من جنود الاحتلال في قرية كفر نعمة الواقعة غرب مدينة رام الله.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه "تلقينا تقريرا حول الاشتباه بعملية دهس في قرية نعمة. والتفاصيل قيد الفحص".
وأصيب أحد الجنديين بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى تل هشومير بوسط البلاد، فيما وُصفت جروح الآخر بأنها طفيفة في ساقه.
وتفيد التفاصيل الأولية أن الفلسطينيين الثلاثة كانوا يستقلون سيارة في قرية كفر نعمة، وأطلق جنود الاحتلال النار باتجاههم بادعاء الاشتباه بتنفيذهم عملية دهس.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر محلية قولها إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية كفر نعمة واعتقلت يوسف الديك من منزله وأثناء انسحابها سُمع صوت اطلاق نارٍ على مدخل القرية في قرابة الساعة الثالثة والنصف فجراً، ليتضح لاحقاً أن الجنود أطلقوا النار نحو سيارة من نوع ( SEAT Ibiza) سوداء اللون، ثم دفع الاحتلال بتعزيزاتٍ عسكرية تشمل طائرة مروحية للمنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر شهيدان فلسطينيان بنيران الاحتلال بادعاء دهس جنديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.