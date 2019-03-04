شهيدان فلسطينيان بنيران الاحتلال بادعاء دهس جنديين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استشهد فلسطينيان وأصيب ثالث فجر اليوم، الإثنين، بادعاء دهس اثنين من جنود الاحتلال في قرية كفر نعمة الواقعة غرب مدينة رام الله.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه "تلقينا تقريرا حول الاشتباه بعملية دهس في قرية نعمة. والتفاصيل قيد الفحص".

وأصيب أحد الجنديين بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى تل هشومير بوسط البلاد، فيما وُصفت جروح الآخر بأنها طفيفة في ساقه.

وتفيد التفاصيل الأولية أن الفلسطينيين الثلاثة كانوا يستقلون سيارة في قرية كفر نعمة، وأطلق جنود الاحتلال النار باتجاههم بادعاء الاشتباه بتنفيذهم عملية دهس.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر محلية قولها إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية كفر نعمة واعتقلت يوسف الديك من منزله وأثناء انسحابها سُمع صوت اطلاق نارٍ على مدخل القرية في قرابة الساعة الثالثة والنصف فجراً، ليتضح لاحقاً أن الجنود أطلقوا النار نحو سيارة من نوع ( SEAT Ibiza) سوداء اللون، ثم دفع الاحتلال بتعزيزاتٍ عسكرية تشمل طائرة مروحية للمنطقة.