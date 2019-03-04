ارتفاع جنوني لأسعار الغذاء في إيران.. والتضخم 212%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ارتفعت أسعار المواد الغذائية في إيران بنسبة تصل إلى 230% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقا لإحصاءات التضخم الرسمية في البلاد.

وأظهر المركز الإحصائي لمعلومات إيران عن التضخم «من 21 يناير - 19 فبراير» الذي أجرته وكالة الأنباء الرسمية التي تديرها الدولة، أن جميع أسعار المواد الغذائية قد ازدادت بشكل كبير مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وحتى مقارنة مع الشهر السابق، وذلك بحسب موقع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

212 % معدل التضخم

بحسب البروفيسور ستيف هانكه، وهو خبير اقتصادي تطبيقي بجامعة جون هوبكنز، فإن معدل التضخم السنوي في إيران قد بلغ 212%.

وأعلنت وكالة تسنيم للأنباء، التابعة لحرس الحرس الثوري الإيراني، هذا الأسبوع أن رسوم حافلات المدينة ستزيد بنسبة 20% ابتداء من 16 مارس، أي قبل أيام من عطلة عيد النوروز، عندما يخطط معظم الإيرانيين للسفر لزيارة أفراد الأسرة.

يذكر أن العمال الإيرانيين هم من أقل العاملين أجورا في العالم، وغالبا ما يتلقون 100 دولار شهريا فقط، ووفقا لمساعد رئيس مركز التنسيق في أذربيجان الشرقية لمجالس العمل، فإن هذا لا يفي سوى بـ 28% من احتياجات العمال الأساسية، ويقترن ذلك بمشكلة أن العمال الإيرانيين لا يشهدون فقط انخفاضا في قدرتهم الشرائية بشكل كبير، ولكن في كثير من الحالات يعانون من تأخير أجورهم لأشهر.

المأكولات

شهد معجون الطماطم الذي يعد من المكونات الرئيسية في المطبخ الإيراني، أعلى زيادة خلال العام الماضي بنسبة هائلة بلغت 231.1%، إلا أن أطعمة أخرى شهدت زيادة كبيرة في التكاليف، بما في ذلك:

التفاح الأصفر بنسبة 128%

الطماطم بنسبة 127.9

الموز 103.1 %

لحم الضأن بزيادة 97.8 %

شهد البصل أكبر زيادة خلال شهر واحد عند 22.1%

ارتفعت تكلفة الخيار في شهر بنسبة 21.3%

زادت الطماطم في شهر بنسبة 20.1%

زاد لحم الضأن في شهر بنسبة 15.6%

لحم الضأن: 80000 تومان

لحم البقر: 72،000 تومان

الدواجن: 13000 تومان

الموز:12600

معجون الطماطم: 18،600 تومان

الريال والتومان