شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم 7 محطات فى تاريخ احتفالية اليوم العالمى للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "نطمح للمساواة.. نبني بذكاء.. نبدع من أجل التغيير، هذا هو شعار العالم للاحتفال باليوم العالمى للمرأة الجمعة المقبل، و الذى يحل فى الثامن من شهر مارس من كل عام.

وتبرز قضايا مُلحّة فى هذه الاحتفالية مثل حق المرأة فى العمل والتصدى للعنف ضد النساء، ووضعية النساء والأطفال فى الحروب، وحقها السياسى وغيرها من المسائل المطلوبة للتقريب بينها وبين الرجل.

ويشهد هذا الاحتفال من كل عام، اعتراف من العالم بكل دوله ومجتمعاته بدور المرأة ومسيرتها فى الحياة، والتعبير عن الاحترام العام للمرأة وتقدير إنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية



ويرصد ”الخليج 365” أبرز المعلومات عن هذه الاحتفاليه..

1- الاحتفال بهذه المناسبة جاء على خلفية عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائى الديمقراطى العالمى الذى عُقد فى باريس 1945.

2- ارتبط بإضرابات للنساء فى الولايات المتحدة الأمريكية قبل قرن ونصف.

3- فى 1856 خرجت آلاف النساء للاحتجاج فى شوارع مدينة نيويورك اعتراضا على الظروف غير الإنسانية فى العمل.

4- فى 8 مارس 1908 تظاهرت آلاف من عاملات النسيج فى شوارع نيويورك حاملات قطعا من الخبز وباقات ورد.

5- شكلت مظاهرات الخبز والورود فى 8 مارس بداية حركة نسوية متحمسة داخل الولايات المتحدة.

6- بدأ الاحتفال بـ8 مارس من كل عام كيوم للمرأة الأمريكية تخليدا لمظاهرات نيويورك 1908.

7- فى 1977 اختارت أغلب دول العالم يوم 8 مارس ليكون موعد الاحتفال بالمرأة، ليتحول إلى يوم المرأة العالمى وتم اعتماده على المستوى الرسمى للأمم المتحدة.