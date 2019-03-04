شكرا لقرائتكم خبر عن باحث إسلام سياسي يكشف خطوات الإخوان فى ترويج الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن جماعة الإخوان الإ هاربية تستهدف الشباب من خلال نشر آلاف الشائعات واختلاف الأكاذيب المرتبطة ببعض الأحداث، وهذا من أجل نشر اليأس والإحباط بين هذه الشريحة العريضة من المجتمع.

وأشار النجار لـ"الخليج 365"، أن هذه الجماعة تنفذ أجندات وهناك أموال مخصصة لهذه الحرب المعلوماتية فنجد من يقوم باختلاق الأكاذيب وبث الشائعات، وفريق آخر يقوم بنشر وترويج هذه الشائعات فى المجتمع حتى تصل لأكبر عدد من المواطنين.

وطالب الباحث الإسلامى بضرورة سن تشريع يغلظ العقوبة على كل من ينشر شائعة أو يروج لأكاذيب تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار العام، بالإضافة لزيادة الوعى لدى المواطنين، والتنسيق بين وزارة الاتصالات من أجل إيجاد آلية لغلق الصفحات الوهمية وتلك التى تروج للشائعات.