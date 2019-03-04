شكرا لقرائتكم خبر عن باحث إسلام سياسي يكشف خطوات الإخوان فى ترويج الشائعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن جماعة الإخوان الإ هاربية تستهدف الشباب من خلال نشر آلاف الشائعات واختلاف الأكاذيب المرتبطة ببعض الأحداث، وهذا من أجل نشر اليأس والإحباط بين هذه الشريحة العريضة من المجتمع.
وأشار النجار لـ"الخليج 365"، أن هذه الجماعة تنفذ أجندات وهناك أموال مخصصة لهذه الحرب المعلوماتية فنجد من يقوم باختلاق الأكاذيب وبث الشائعات، وفريق آخر يقوم بنشر وترويج هذه الشائعات فى المجتمع حتى تصل لأكبر عدد من المواطنين.
وطالب الباحث الإسلامى بضرورة سن تشريع يغلظ العقوبة على كل من ينشر شائعة أو يروج لأكاذيب تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار العام، بالإضافة لزيادة الوعى لدى المواطنين، والتنسيق بين وزارة الاتصالات من أجل إيجاد آلية لغلق الصفحات الوهمية وتلك التى تروج للشائعات.
كانت هذه تفاصيل خبر باحث إسلام سياسي يكشف خطوات الإخوان فى ترويج الشائعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.