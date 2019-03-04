الاخبار: الحريري يشكو فضل الله الى قيادة حزب الله

اشارت "الاخبار" الى ان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تواصل مع قيادة حزب الله، معبّراً عن استيائه من بعض التعابير التي استخدمها النائب حسن فضل الله خلال حديثه في جلسات مناقشة البيان الوزاري. وأكد الحريري أنه معني بالمعركة ضد الفساد، لكن لا بدّ من التنبه إلى الخطاب السياسي "الذي يُمكن أن يثير حساسيات في الشارع أو يؤثر في عمل الحكومة".

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