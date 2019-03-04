شربل: عدد مرافقي بعض الشخصيات يصل إلى العشرات

اشار وزير الداخلية السابق مروان شربل في حديث صحافي الى ان " عدد مرافقي بعض الشخصيات يصل إلى العشرات وهو ما تظهره المواكب"، مؤكدا أن "حماية الشخصية لا ترتبط بحجم الموكب وعدد المرافقين بقدر ما هي ترتبط بأهمية العمل على تأمين سلامة الطرقات التي سيسلكها المسؤول ومفارز الاستقصاء".

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