اشارت "الاخبار" الى ان الورشة التنظيمية داخل حزب القوات اللبنانية مستمرة، منذ انتهاء الانتخابات النيابية الاخيرة، فأصدر رئيس الحزب سمير جعجع قراراً يُكلّف فيه رئيس هيئة التفتيش في "القوات" إدغار مارون "القيام بكافة مهام التفتيش من دون الحاجة إلى قرارٍ خاص من رئيس الحزب". وقد طُلب من كلّ الهيئات الحزبية التعاون مع عمل رئيس وأعضاء هيئة التفتيش. ونصّ القرار أيضاً على أنّه على رئيس هيئة التفتيش أن يرفع إلى جعجع "مُباشرةً تقريراً شهرياً يتضمن المهام المنفذة والتوصيات إذا ما وُجدت".

كانت هذه تفاصيل خبر الاخبار: ورشة القوات التنظيمية مستمرّة منذ انتهاء الانتخابات النيابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.