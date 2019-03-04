تظاهرات في الجزائر رفضاً لترشّح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية

تظاهر مئات الشبّان مساء الأحد وسط الجزائر العاصمة وفي مناطق أخرى، احتجاجاً على تقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ملفّ ترشّحه رسميّاً إلى الانتخابات الرئاسيّة في 18 نيسان لولاية خامسة.

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