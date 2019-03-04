أكد مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "التمثيل القطري يليق بالدولة المستضيفه فهي (الإمارات) لا تستحق أكثر من ذلك، ولكن الأهم هو تأكيد كلمة ممثل دولة قطر وفي عقر داركم على عدم شرعية الحصار والمخالف لكل القيم الإنسانية".
كلام الرميحي جاء ردا على كلام وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الذي وصف تمثيل قطر في المحافل الدولية "بالهامشي" مؤكدا أنه ناجم عن "عزلتها عن محيطها"، تعليقا على مشاركة الوفد القطري في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الإسلامي في أبو ظبي.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بخارجية قطر ردا على قرقاش: الدولة المستضيفة لا تستحق اكثر من ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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