التحالف الدولي ينفي استخدام الفسفور الأبيض في سوريا

نفى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، استخدام قواته لذخائر الفسفور الأبيض في سوريا. وأكد المتحدث باسم التحالف أن "كل الفرضيات بشأن استخدام الفسفور الأبيض، خاطئة".

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