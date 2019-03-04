عشرة قتلى على الأقل جراء أعاصير في الولايات المتحدة 

اسماء السيد - واشنطن: قُتل عشرة أشخاص على الأقلّ الأحد جرّاء أعاصير ضربت ولاية ألاباما في جنوب شرق الولايات المتّحدة، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركيّة.
وضرب إعصاران على الأقلّ مقاطعة لي الواقعة على الحدود مع ولاية جورجيا، بحسب ما نقلت شبكتا "إن بي سي" و"آي بي سي" عن مسؤول محلي.
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