شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أدوات رئيسية يستخدمها الإخوان فى نشر الشائعات ضد الدولة.. حقوقى بارز يكشفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سعيد عبد الحافظ مدير منظمة ملتقى الحوار لحقوق الانسان، إن جماعة الإخوان الإرهابية تستخدم أربع أدوات رئيسية فى حرب الشائعات ضد الدولة المصرية، وهى القنوات الخاصة بهم، ومنابر إعلامية وصحفية أجنبية ليست مملوكة لها لكنهم قادرون على شراء مساحات منها، واللجان الإلكترونية التابعة لهم، وتأسيس منظمات دولية وهمية.

وأضاف "عبد الحافظ" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن تلك المنظمات الدولية تصدر تقارير مشوهة عن الدولة المصرية، ويتم الترويج لها عبر قنواتهم الإخوانية زعماً أن تلك التقارير أصدرتها منظمات دولية كبيرة، وهى فى الأساس مملوكة للإخوان ومن صنعهم، ولكنها خدعة كبيرة، وأن تلك المنظمات موجودة فى بروكسيل وجينيف وبريطانيا وغيرها من الدول.

وأشار مدير منظمة ملتقى الحوار لحقوق الانسان، إلى أن ظاهرة إطلاق الشائعات، بدأت تزامناً مع ثورة يناير 2011، وأن الشائعات وقتها كانت السلاح الرئيسى لمعظم القوى السياسية الموجودة فى الشارع، وأخذت تختفى وتظهر، حتى تلقفتها جماعة الإخوان، ووظفتها لمصالحها الخاصة، وفى القلب من هذة المصلحة، التشكيك فى مؤسسات الدولة وقدرتها على الحفاظ على أمنها واستقرارها.