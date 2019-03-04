في الصين.. مذيعة أخبار "روبوت"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

عرضت وكالة أنباء الصين "شينخوا" مذيعة روبوت للأخبار، وهي تقرأ خبرًا عن وصول مندوبين إلى بكين للمشاركة في اجتماع برلماني سنوي.

وتشبه المذيعة الجديدة الإنسان، وتحاكي تعبيرات الوجه والتصرفات الطبيعية، وفق ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".

وعبر تقنية الذكاء الاصطناعي ظهرت المذيعة الآلية "شين شياو مينج" بشعر قصير مرتدية ثوبًا وردي اللون وقرطين في تسجيل مصور مدته دقيقة واحدة بثته شينخوا.

وجاء تقديم المذيعة الجديدة بعد تطوير شينخوا بالتعاون مع شركة سوجو لأول مذيع بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وقدمت شينخوا مذيعي أخبار بتقنية الذكاء الاصطناعي، ظهرا بملابس رسمية في نوفمبر الماضي، خلال مؤتمر دولي عن الإنترنت أقيم في مدينة ووتشين بشرق الصين.

وتسعى الصين لتعزيز براعتها في مجال الذكاء الاصطناعي لتشمل قطاعات منها معدات المراقبة والسيارات ذاتية القيادة.​