10 قتلى على الأقل جراء أعاصير ضربت ولاية ألاباما الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
قُتل 10 أشخاص على الأقلّ، أمس الأحد، جرّاء أعاصير ضربت ولاية ألاباما جنوب شرق الولايات المتّحدة الأمريكية، على حسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وضرب إعصاران على الأقلّ مقاطعة لي الواقعة على الحدود مع ولاية جورجيا، بحسب ما نقلت شبكتا "إن بي سي" و"آي بي سي" عن مسؤول محلي.
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