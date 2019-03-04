اليوم.. "نقل النواب" تبحث تداعيات حادث محطة مصر بحضور رئيس السكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365): تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبدالواحد اجتماعًا، اليوم الاثنين، لاستعراض نتائج الزيارة التفقدية التي قامت بها اللجنة يوم الخميس الماضي، إلى موقع حادث قطار محطة مصر، الذي راح ضحيته 22 مواطنًا و43 مصابًا. وسيحضر المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اجتماع اللجنة.

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