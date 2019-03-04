واشنطن تعلن دمج القنصلية والسفارة الأمريكيتين بالقدس اليوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واشنطن تبدأ إجراءات دمج قنصليتها مع سفارتها بالقدس
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن قنصليتها في القدس، التي تخدم الفلسطينيين، ستندمج مع السفارة الأمريكية الجديدة في إسرائيل، اليوم الإثنين، في قرار أثار غضب القيادة الفلسطينية.
وأضافت الخارجية الأمريكية أن قرار دمج القنصلية والسفارة في القدس لا يشير إلى تغيير في سياسة واشنطن بشأن القدس.
وعلى مدى عقود رأى الفلسطينيون في القنصلية الأمريكية العامة في القدس نواة لسفارة أمريكية مستقبلية في عاصمة الدولة الفلسطينية، ولكن بإغلاقها رسميا، الإثنين، تم تبديد هذا الحلم.
يذكر أن قرار واشنطن بإنشاء بعثة دبلوماسية واحدة في القدس أعلنه في أكتوبر/تشرين الأول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول 2017 اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل، مشيرا إلى شروع واشنطن في إجراءات نقل سفارتها للمدينة المقدسة، وسط رفض عربي ودولي واسع للقرار.
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