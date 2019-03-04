شكرا لقرائتكم خبر عن قائد مراجعات الإخوان بالسجون: الجماعة أدخلت الشباب بصراعات عاتية من أجل الحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم عماد على قائد مراجعات الإخوان فى السجون جماعة الاخوان وباقى الجماعات الإسلامية، باستخدام حلم الوصول إلى الحكم لحشد كثير من الشباب وإدخالهم فى صراعات عاتية.

وقال على أن جماعة الإخوان تعتمد أن الحكم هو الوسيلة الوحيدة للإصلاح فى المجتمع، وأنه لن تفلح أى محاولة للإصلاح ما لم تقترن بوصلها إلى الحكم، كما ترى أن الحكم هو الوسيلة الوحيدة التى من خلالها يتم تطبيق الشريعة.



وأشار إلى أن هذا الأمر يرجع إلى ما وصفه بالفهم الضيق للشريعة التى تنحصر مهمة تطبيقها فى يد الحاكم؛ رغم أن المفهوم الواسع للشريعة يجعل عبء تطبيقها واقع على المجتمع بأكمله، فالشريعة جاءت لتحقيق مصلحة الناس والمجتمعات، وكل ما أمر به الشرع وحث عليه يدخل فى نطاق الشريعة، وكل عمل يستهدف إصلاحًا وتنمية فى المجتمع وإخراج الناس من الفقر وتحسين معيشتهم فهو شريعة.

وأضاف فى تصريحات خاصة :"خلاصة ذلك أن الشريعة لا تطبق فقط بوصول فئة معينة إلى الحكم، ولكن هناك دور وجزء كبير من تطبيق الشريعة يستطيع المجتمع متمثلًا فى مؤسساته المتنوعة الاجتماعية والاقتصادية والخيرية القيام به.