شكرا لقرائتكم خبر عن داليا زيادة: الوفد الحقوقى المتجه لأمريكا سيشرح بالأسانيد زيف الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مديرة ومؤسسة المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن الوفد الحقوقي الذي سيقوم بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر إبريل المقبل، سيفند كافة ممارسات الجماعة الإرهابية الفترة الأخيرة ومدي مساعيهم لضرب مصر بما هو مفبرك وزائف.

ولفتت لـ"الخليج 365"، إن الجماعة استغلت الأحداث الأخيرة فى مصر، ورقصت بدم بارد على إثارة الفتنة وبث صور وفيديوهات ملفقة وخارج مصر على أنها تحدث لدينا بالسوشيال ميديا، موضحة أن المركز سيوضح كافه الحقائق بشأن ما يجري فى مصر، وأن هناك إصلاحات جذرية تتم، على الرغم من وجود إهمال من البعض وتعمد آخرين لتعطيلها، قائلة: "سنقدم ملفات كاملة عن مصر تكذب ما تقوم به المنظمات الدولية فى تقاريرها التى تعدها ضد المؤسسات المصرية، وملفات أخرى تكشف إرهاب وعنف جماعة الإخوان فى مصر، وما ارتكبه عناصر الجماعة فى مصر من اغتيالات وتفجير ونشر للفوضى فى الشارع المصرى" .

وأشارت إلي أن البرنامج سيتضمن لقاء عدد من مراكز الأبحاث المؤثرة فى أمريكا، للرد على اتهامات المنظمات المشبوهة الدولية ضد مصر، وذلك خلال التقارير الكاذبة التى تعدها ضد الدولة المصرية .