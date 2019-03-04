غدا.. صرف معاشات مارس من بنك ناصر ومكاتب البريد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدًا الثلاثاء، في صرف معاشات شهر مارس الحالي، للمعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد، وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه.

ووجهت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي والعام والخاص باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة، لبدء صرف معاشات شهر مارس، اعتبارًا من الجمعة الماضية لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، من ماكينات الصرف الآلية A.T.M ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات بداية من يوم 3 مارس، لافتة إلى أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 5 مارس.

ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارًا من يوم 10 مارس.