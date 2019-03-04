مصدر أمني يكشف لـ"الخليج 365" أسباب حريق مجمع محاكم المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

كشف مصدر أمني في مديرية أمن الدقهلية، أسباب الحريق المحدود الذي شب في مجمع محاكم المنصورة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين دون أي خسائر مادية أو بشرية.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن الحريق الذي شب كان في بعض مخلفات الأوراق بطرقة الطابق الأول من مبنى المجمع نتيجة قيام أحد الافراد بإشعال النيران في بعض المخلفات.

وأضاف المصدر أن النيران كانت محدودة وفور انبعاث الدخان عملت أجهزة الأطفاء الذاتي وصفارات الإنذار بالمبنى، ما أدى إلى حالة من الارتباك واعتقاد البعض أن الخريق ضخم.

وأشار إلى أن فور ورود البلاغ انتقلت 6 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وجرى تمشيط المبنى بالكامل وتبين أن الحريق كان محدود ولم يتسبب في أي خسائر مادية أو المساس بأوراق القضايا.

وتلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من قوات تأمين مجمع محاكم المنصورة بانبعاث دخان من داخل المبنى.

وانتقلت قوات الحماية المدنية مدفوعة بـ6 سيارات إطفاء بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس قسم الإطفاء، وسيارات الإسعاف وضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة إلى مكان البلاغ.