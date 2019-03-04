خليل يسحب ترشيح حايك... من دون علمه!

آخر تحديث: منذ 29 من الدقائق المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية الكاتب: الخليج 365 عدد المشاهدات: 1

فيما كان الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة في الولايات المتحدة الأميركية لإجراء مقابلات بصفته «مرشّح لبنان» لرئاسة البنك الدولي، فوجئ بأن وزير المال، علي حسن خليل، بعث برسالة إلى البنك الدولي يسحب فيها ترشيح حايك، من دون علم الأخير! المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية

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